Учащимся рассказали об особенностях службы, о работе по выявлению и профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков...

Мероприятия организуются в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».Одно из таких мероприятий проведено полицейскими в ГБОУ г. Москвы «Школа № 1221 «Лефортово». Занятия с учащимися 7-11 классов прошли в онлайн-формате.Перед школьниками выступила оперуполномоченный ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Ирина Новичкова, которая рассказала об особенностях службы и о работе по выявлению и профилактике преступлений в этой сфере. До учащихся доведена информация об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особое внимание ребят акцентировано на неотвратимости наказания за совершение данного вида происшествий, и что в будущем это влечет ограничения при трудоустройстве и поступлении в отдельные категории высших учебных заведений.По завершении онлайн-занятий Ирина Новичкова ответила на поступившие вопросы школьников и педагогов.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18