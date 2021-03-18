ЧП произошло вечером 17 марта в Мелехово. В Ковровском карьероуправлении сгорел самосвал. Огнеборцы прибыли на место, огнём была охвачена кабина большегруза. Распространиться пламени

ЧП произошло вечером 17 марта в Мелехово. В Ковровском карьероуправлении сгорел самосвал. Огнеборцы прибыли на место, огнём была охвачена кабина большегруза. Распространиться пламени пожарные не дали и потушили кабину на 6 квадратных метрах. Никто не пострадал. Тушили возгорание 7 человек и 2 спецмашины. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.