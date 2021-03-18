Во Владимирском филиале РАНХиГС открылась выставка экспонатов, предоставленных Центром подготовки космонавтов. Она посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. На ней представлены ..

Во Владимирском филиале РАНХиГС открылась выставка экспонатов, предоставленных Центром подготовки космонавтов. Она посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. На ней представлены скафандры, космическое оборудование, инвентарь, архивные документы и фотографии.На открытие приехал директор Центра подготовки космонавтов, Герой России, лётчик-испытатель Павел Власов. С руководителем владимирского филиала академии Вячеславом Картухиным они первыми прошлись с экскурсией по выставке, которая продлится до 15 мая.«С Центром подготовки космонавтов нас связывают более 10 лет дружбы. У нас получили образование 14 космонавтов. Сейчас у нас учатся член отряда космонавтов Андрей Федяев и 120‑й космонавт Алексей Овчинин. Также мы проводим большую просветительскую работу. Когда космонавты приезжают на сессию, они встречаются со школьниками, рассказывают о полётах в космос», - отметил Вячеслав Картухин.Планируется, что вскоре в свет выйдет альманах с автографами космонавтов, посвященный партнерству организаций.«Это не первая выставка в РАНХиГС. С каждым разом масштаб растёт. Мы привозим больше раритетных вещей. Все это исторические экспонаты, связанные с Юрием Гагариным, с первым отрядом космонавтов и с их коллегами», – рассказал Павел Власов.Добавим, что записаться на экскурсию можно по телефону 8 (910) 677 – 83-30.