Медалисты чемпионата России автоматически попадают в расширенный состав сборной страны и имеют хороший шанс отправиться на международный чемпионат.

В области продолжается VI региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). За очередным днем выступлений наблюдал Никита Тарбеев.Площадка чемпионата лучших молодых маляров региона за минуту до конца отведенного времени - последние штрихи: два дня ребята декорировали свои участки - нужно было поклеить обои, покрасить дверь - вот в такие весёленькие цвета, нарисовать фреску - по шаблону на скорость и проявить творческий подход. У некоторых участников настоящие живописные пейзажи... У Антона Трофимова из Коврова задумка попроще, зато закончил он на целый час раньше своих конкурентов.Антон Трофимов участник регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), студент Ковровского транспортного колледжа: «- Это космос и звёзды с луной. - У тебя получилось досрочно завершить все работы - то есть зато ты быстрее сделал? – Да, быстрее сделал, но, конечно, на время чуть-чуть так».А это компетенция "Поварское дело". Эксперты оценивают блюда. Важно всё - вес, температура, композиция, конечно, вкус. Отпечаток пальца на краешке тарелки достаточная причина для того, чтобы снизить балл. Холодная закуска с куриной печенью, консоме с двумя гарнирами, равиоли с лососем, - всё это юные повара уже умеют делать. Причем эксперты и на кухне следят за каждым их шагом.Ильгиз Маракаев, эксперт по компетенции "Поварское дело" чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia): « Например, можно неправильно поставить нож перед доской - это нарушение техники безопасности - человек может порезаться и так далее, либо может быть слишком много отходов - он использует продукт, идёт перерасход - по технологии он уже не проходит и вот такие моменты мы отмечаем и записываем».Соревнуются и будущие специалисты в области парикмахерского искусства. Показывают свои навыки участницы на манекенах, потому что человеку выдержать такой многочасовой марафон красоты было бы сложно. На соседней площадке технологи - конструкторы кроят летнее женское пальто. Сейчас это одна из самых популярных специальностей для девушек. У каждой участницы свое дополнительное условие - пиджачный воротник, прорезной карман или любая другая деталь.Татьяна Сонина, участница регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), студентка Владимирского технологического колледжа: « В том году я была волонтёром, смотрела со стороны, а сейчас я внутри самого процесса и это безумно мотивирует и вдохновляет и очень мне нравится».А это уже рабочие специальности - кирпичная кладка - с элементами эквилибристики, столярное дело. Задания сложные даже для уже взрослых мастеров.Николай Новосадов, главный эксперт по компетенции "Столярное дело" чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia): «Здесь всё дело в соединениях - они абсолютно разные: и глухой шип и двусторонний шип и ласточкин хвост- и всё это вперемешку».А в этой компетенции участникам нужно за три дня соорудить металлический камин-мангал. Максим Савельев - фаворит состязания. В прошлом году он уже представлял регион на всероссийском этапе - до звания лауреата не хватило совсем немного. В этом году намерен взять реванш.Максим Савельев, участник регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), студент Владимирского технологического колледжа: « Из семнадцати мест я занял тринадцатое место, а призовые места вручались только до десятого - то есть мне прям чуть-чуть не хватило, тридцати баллов. - В этом году какие у тебя планы? - Победить. Прям вот первое место занять точно!»Всего в VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) выступают более 300 участников из всех районов области. Двадцать площадок в восьми городах, пятьдесят четыре компетенции. Победители отправятся на отборочные соревнования всероссийского чемпионата.Светлана Болтунова, заместитель директора департамента образования Владимирской области: «Вот за эти пять лет, чемпионат шестой, наша область накопила очень хороший опыт участия в чемпионатном движении. Ну просто один пример - по итогам национального чемпионата прошлого года, 2020-го, Владимирская область заняла третье место в ЦФО по медальному зачёту - после Москвы и Московской области».Медалисты чемпионата России автоматически попадают в расширенный состав сборной страны и имеют хороший шанс отправиться на международный чемпионат.Никита Тарбеев, Семен Карпов«Вести-Владимир»