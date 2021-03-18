Член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с инициативой учредить должность уполномоченного по правам пенсионеров. Письмо с предложением он направил премьер-министру России ..

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с инициативой учредить должность уполномоченного по правам пенсионеров. Письмо с предложением он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.Хамзаев пояснил, что в настоящее время пенсионеры зачастую вынуждены отстаивать свои права на льготы и выплаты в судах. При этом не каждый из них могут позволить себе услуги юриста. По идее общественника, омбудсмен и его представители в регионах могли бы им в этом помочь, сообщает телеканал "".Султан Хамзаев отметил, что команда уполномоченного должна будет консультировать пенсионеров и вносить поправки в законодательства для эффективной защиты и реализации их прав, передаёт .