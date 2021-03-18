В Собинке был избит и похищен сотрудник полиции. Как сообщают в прокуратуре, трое мужчин напали на ранее неизвестного человека и начали его избивать. Действие происходило ночью в августе 2020

В Собинке был избит и похищен сотрудник полиции. Как сообщают в прокуратуре, трое мужчин напали на ранее неизвестного человека и начали его избивать. Действие происходило ночью в августе 2020 года. После избиения злоумышленники поместили свою жертву в салон автомобиля, его привезли на берег реки Клязьмы. Там потерпевшего продолжили избивать из хулиганских побуждений, добавляют в в