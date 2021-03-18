В соцсетях появилось видео, на котором мужчина прыгает по крыше автомобиля и бьет его ногами. Судя по комментариям за кадром, ВАЗ-2110 принадлежит герою видеозаписи. Как пишут вязниковские СМИ,

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина прыгает по крыше автомобиля и бьет его ногами. Судя по комментариям за кадром, ВАЗ-2110 принадлежит герою видеозаписи. Как пишут вязниковские СМИ, инцидент произошел 17 марта в Вязниках на улице Ленина. На видеозаписи мужчина сперва прыгает по крыше синей легковушки, потом разбивает ногами лобовое стекло, а после делает вмятины