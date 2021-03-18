Сотрудники полиции установили, что ранее судимая 49-летняя женщина систематически предоставляла в пользование наркозависимым гражданам помещение своей комнаты для потребления ими наркотических средств...

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Люблино задержали подозреваемую в организации наркопритона.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителей квартиры на Краснодарской улице о том, что их соседка предоставляет наркозависимым людям свою жилплощадь для употребления наркотических средств.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что ранее судимая 49-летняя женщина на протяжении длительного времени систематически предоставляла в пользование наркозависимым гражданам помещение своей комнаты для потребления ими наркотических средств. В качестве вознаграждения задержанная получала от них запрещенные вещества.Отделом дознания ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18