Управление Росреестра по Владимирской области информирует: «Наблюдение за сохранностью пунктов геодезических сетей и обязанность правообладателей объектов недвижимости, на которых ..
Управление Росреестра по Владимирской области информирует: «Наблюдение за сохранностью пунктов геодезических сетей и обязанность правообладателей объектов недвижимости, на которых находятся такие пункты, уведомлять обо всех случаях их повреждения или уничтожения»
Геодезический пункт представляет собой инженерную конструкцию, закрепляющую точку земной поверхности с определенными координатами. Геодезические пункты используются для решении множества задач в различных отраслях экономики, науки, обороноспособности нашей страны, а также при выполнении геодезических, картографических, кадастровых работ, при инженерных изысканиях, в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.
Пункты государственной геодезической сети являются пунктами долговременного использования, созданы за счет средств федерального бюджета, являются федеральной собственностью и находятся под охраной государства.
За повреждение, уничтожение или снос геодезических пунктов, хищение материалов, из которых они изготовлены, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа.
Собственники и пользователи земельных участков обязаны сохранять геодезические пункты, установленные на их земельных участках и землях общего пользования, а также обеспечивать к ним свободный доступ.
На территории Владимирской области расположены более 680 пунктов государственной геодезической сети, предназначенных для свободного доступа лиц, выполняющих геодезические и картографические работы.
В целях получения достоверной информации о состоянии пунктов государственной геодезической сети Управлением Росреестра по Владимирской области осуществляется мониторинг их состояния посредством визуального осмотра должностными лицами, осуществляющими государственный геодезический надзор, и путем получения информации о состоянии пунктов от лиц, выполняющих геодезические и кадастровые работы.
В течение 2020 года сотрудниками Управления обследованы 249 пунктов государственной геодезической сети с использованием спутникового геодезического оборудования, в 2019 году проведен осмотр 263 таких пунктов. Из 249 обследованных пунктов: 16% пунктов сохранились полностью, у 59% сохранились только центры, 19% пунктов полностью утрачены, 6% пунктов не найдены.
От исполнителей геодезических и кадастровых работ в 2020 году
получена информация о состоянии 22 пунктов государственной геодезической сети, в 2019 году поступала информация о состоянии 11 пунктов.
Юридическое лицо, допустившее в 2019 году повреждение геодезического пункта, по результатам принятых Управлением мер административного реагирования, в 2020 году оплатило наложенный административный штраф и исполнило предписание о восстановлении пункта. Поврежденный пункт восстановлен.
В случаях выявления повреждения или уничтожения геодезических пунктов правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся геодезические пункты, а также лица, выполняющие геодезические и картографические работы, обязаны уведомлять о таких случаях федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на оказание государственных услуг в сфере геодезии и картографии. На территории Владимирской области таким органом является Управление Росреестра по Владимирской области.
Уведомление направляется, в соответствии с требованиями приказа Росреестра от 21.10.2020 № П/0391 «Об установлении Порядка уведомления правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также лицами, выполняющими геодезические и картографические работы, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на оказание государственных услуг в сфере геодезии и картографии, о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети», в течение 15 календарных дней со дня обнаружения факта уничтожения или повреждения пункта на адрес электронной почты или по почтовому адресу уполномоченного территориального органа Росреестра.
Контактные данные Управления Росреестра по Владимирской области для направления такого уведомления: электронная почта - [email protected]
, почтовый адрес: 600033. г. Владимир, ул. Офицерская, д.33а.