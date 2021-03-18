× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/18-03-2021-vladelcy-punktov-geodezicheskix-setej-obyazany-sledit-za-ix-soxrannostyu.html" target="_blank">Владельцы пунктов геодезических сетей обязаны следить за их сохранностью</a> - Управление Росреестра по Владимирской области информирует: «Наблюдение за сохранностью пунктов геодезических сетей и обязанность правообладателей объектов недвижимости, на которых ..