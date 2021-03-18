Председатель ЗакСобрания с рабочим визитом в Собинке. Основная цель поездки – знакомство с новым спортивным залом. Деньги на его строительство в буквальном смысле пришлось выбивать

Председатель ЗакСобрания с рабочим визитом в Собинке. Основная цель поездки – знакомство с новым спортивным залом. Деньги на его строительство в буквальном смысле пришлось выбивать районному главе администрации и депутатам облпарламента. Фундамент заложили ещё 3 года назад. Объект вошел в программу нацпроекта «Демография» и в региональный проект «Спорт – норма жизни». Но хорошее начало могло