19 марта Владимирскую область посетят заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов и посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль Джабер.

19 марта Владимирскую область посетят заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов и посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль Джабер. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.В Белом доме уточнили, что вместе с главой региона Владимиром Сипягиным гости с гуманитарной миссией посетят детские дома в Александровском и Петушинском районах, а также во Владимире. Они возложат цветы к Вечному огню в областной столице и обсудят вопросы сотрудничества на предприятии «РМ Нанотех».