Каков он, путь к победам такого уровня?

11 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Целую россыпь медалей с чемпионата России в Пензе привезли владимирские гимнасты. А наш земляк Александр Карцев стал абсолютным чемпионом России. Каков он, путь к победам такого уровня? С гимнастом и его наставником встретилась Мария Платанюк.Жёсткая самодисциплина, строгий план тренировок и подчас каторжная работа в зале. Даже при наличии яркого спортивного таланта путь к медалям высшей пробы долог и тернист. Свой владимирский гимнаст Александр Карцев начал ещё в детстве. Когда переступил порог знаменитой спортшколы имени Толкачёва. И, по его словам, ни разу не пожалел.Александр Карцев, абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике: “Нет, конечно, это моя жизнь. Это всё, что у меня есть- гимнастика. С 6 лет я тренируюсь, получается, уже 13 лет я занимаюсь гимнастикой”.Первым тренером стал Александр Тикунов, а последние 3 года наставник Александра Карцева - Игорь Калабушкин, заслуженный тренер России. О своём подопечном Игорь Николаевич говорит : «труженик и боец».Игорь Калабушкин, тренер Александра Карцева, заслуженный тренер России: «Сила воли плюс характер. Вот эти его качества. Умение выступать. Есть злость, хорошая злость. Умеет выступать, умеет свой адреналин выдержать, чтобы его не выплёскивать. Вот эти его качества хорошие».На мартовском чемпионате России Саша Карцев стал абсолютным победителем в многоборье. 4 дня состязаний - и ни одного падения. Блестящее выполнение упражнений на всех снарядах. Владимирец сумел обойти признанных лидеров.Александр Карцев, абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике: «Выступления хорошего ожидал. Такого результата не ожидал. Это абсолютный чемпион мира - Давид Белявский - чемпион мира в командных соревнованиях. Соперники более чем серьёзные».В родной спортшколе олимпийского резерва результат называют закономерным. Карцев привёз целую коллекцию медалей. Командное первенство, многоборье, 4 награды в его отдельных видах. Вся новая спортивная смена - гордость. Именно владимирцы - «гимнастическая основа». Всё практически «по Николаю Толкачёву». Об этом мечтал великий тренер.Владимир Шахов, заместитель директора спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва по спортивной работе: «Сейчас в команде выступают 5 человек. Из 6 пять человек, которые стали чемпионами России. Карцев Александр, Прокопьев Кирилл, Ростов Алексей, Кибартас Илья, Кривунец Сергей».Для Александра Карцева триумф в Пензе открывает дорогу на ближайший чемпионат Европы. Он пройдёт в Швейцарии. Наш земляк – в основном составе национальной сборной. По словам Саши, он очень много работает на перекладине, а вот кольца считает снарядом «трудным». Замечая, «рост не низкий». Отсюда - сложности.Александр Карцев, абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике: «Мне этот снаряд всегда тяжело давался с детства. Мне приходилось много качаться. И сегодня приходится много качаться. В 2 раза больше, чем другие, чтобы держать силовые элементы на этом снаряде».А вот заветная мечта Александра - олимпийское золото. Высшая награда для любого спортсмена. Но говорит: «к мечтам иду постепенно». Во Владимире, где ковались победы семикратного олимпийского чемпиона Николая Андрианова «звезды» по-прежнему готовы зажигать. Здесь, на помосте даже мальчишки знают: «Быть как Николай Ефимович - лучший спортивный ориентир».Мария Платанюк, Александр Голубев«Вести-Владимир»