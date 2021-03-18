Любая попытка завезти на неё мусор является нарушением закона.

Александровская свалка исключена из терсхемы по обрашению с ТКО.Вчера, 17 марта, губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее совещание по вопросу Александровской свалки. Напомним, что ООО «Экоресурс» 15 января отказалось от эксплуатации полигона ТБО и прекратило приём отходов.И вот, как сообщает Белый дом, 12 марта помойка окончательно исключена из Территориальной схемы обращения с отходами, то есть любая попытка завезти на неё мусор является нарушением закона.Теперь, чтобы полигон попал в федеральный проект «Чистая страна» необходимо исключить объект из государственного реестра объектов размещения отходов и разработать ПСД по его рекультивации. Только потом можно будет говорить о выделении средств на реализацию проекта.Напомним, что власти Александровского района «Дорожную карту», согласно которой как раз планируется исключить объект из ГРОРО и подготовить ПСД. Однако сроки воплощения планов в жизнь пока не называются.