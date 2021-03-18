В соревнованиях приняли участие 9 команд и около 60 сотрудников из шести местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...

16 и 17 марта 2021 года во Дворце спорта «Динамо» по адресу г. Москва, ул. Лавочкина, д. 32 прошли комплексные городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по волейболу.В соревнованиях приняли участие 9 команд и около 60 сотрудников из шести местных организаций МГО ВФСО «Динамо».По итогам соревнований лучшие результаты в личном зачете показали следующие команды.1-е место – местная организация № 6 МО ВФСО «Динамо» (РОО Спортивная федерация пожарных и спасателей);2-е место – местная организация № 3 МО ВФСО «Динамо» (Управление ФСБ России по г. Москве и МО);3-е место – местная организация № 1 МО ВФСО «Динамо» (Главное управление МВД России по г. Москве).