Для этого злоумышленники специально создали левую фирму.

Во Владимире адвокат фиктивно трудоустроил более 300 гастарбайтеров в специально созданную для этого компанию.Следователи Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ возбудили уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в создании юрлица через подставных лиц, регистрацию через него ИП и, как следствие, внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. Также ей инкриминируется организация незаконного пребывания иностранцев в РФ.По версии следствия, в 2019 году адвокат подала в налоговую документы на регистрацию юрлица, которое фактически не вело хозяйственную деятельность. С 2019 года по март 2020 года вместе со знакомым она фиктивно трудоустроила в созданную фирму не менее 300 гостей из-за рубежа. Далее копии договоров были переданы в миграционную службу для подтверждения действительности полученных иностранцами патентов, что давало им право работать в России.Как отмечает пресс-служба СУСКа, подельнику предприимчивой дамы также предъявлено обвинение.Оба арестованы, вину махинаторы не признали.Расследование уголовного дела продолжается.