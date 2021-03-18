Во Владимире федеральные сети приступили к завершающему этапу реконструкции крупнейшего центра электропитания города.

Во Владимире федеральные сети приступили к завершающему этапу реконструкции крупнейшего центра электропитания города.Так называемая "Районная" подстанция будет преобразована в два современных, и что самое главное автоматизированных энергообъекта. Это позволит увеличить мощность на 25% и обеспечит возможность подключения новых потребителей. Ещё один плюс новой подстанции - это закрытая структура, а значит - количество шума снизится в разы. Кстати, подобных современных энергообъектов всего около десяти по всей России. Подстанция "Районная" - основной центр питания Владимира, Суздальского и Юрьев-Польского районов. К ней подключена владимирская ТЭЦ, а также проходят транзитные перетоки между нашей, Нижегородской и Ивановской областями.