Сегодня в Октябрьском районном суде допросили свидетеля, который видел, при каких обстоятельствах водитель Лады Ларгус в сентябре прошлого года сбил женщину. Напомним, 30-летняя Дарья Марян

Сегодня в Октябрьском районном суде допросили свидетеля, который видел, при каких обстоятельствах водитель Лады Ларгус в сентябре прошлого года сбил женщину. Напомним, 30-летняя Дарья Марян переходила дорогу по «зебре» в районе Центра ИЗО. Водитель Хаким Бакоев ехал с превышением скорости и не затормозил перед переходом. В результате женщину отбросило на несколько метров, она скончалась на