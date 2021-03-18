19 марта троллейбусы снова пойдут в Юго-Западный район Владимира. Хотя ранее чиновники планировали вернуть привычную схему движения маршрутов №1 и №5 только в начале следующей недели.

19 марта троллейбусы снова пойдут в Юго-Западный район Владимира. Хотя ранее чиновники планировали вернуть привычную схему движения маршрутов №1 и №5 только в начале следующей недели. Напомним, в минувшие выходные в результате ДТП на Верхней Дуброве были повреждены опоры контактной сети. На время ремонтных работ троллейбусы маршрутов №1 и №5 доезжали только до проспекта Ленина.