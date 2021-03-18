По итогам проверок глава города Андрей Шохин распорядился организовать временный автобусный маршрут №5Т.

По итогам проверок глава города Андрей Шохин распорядился организовать временный автобусный маршрут №5Т.С 18 марта он будет работать на участке Фатьянова-Рябинка, пока идут ремонтные работы опор контактной сети на Верхней Дуброве.Напомним, в связи с повреждением опор контактной сети в результате дорожно-транспортного происшествия,Напомним, ДТП произошло на Верхней Дуброве в ночь на 14 марта. Водитель «КИА» .