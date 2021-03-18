В горбольнице №6 Владимира, где расположен ковидный госпиталь, начал работать новый импортный компьютерный томограф. Это оборудование предназначено для исследования легких пациентов с

В горбольнице №6 Владимира, где расположен ковидный госпиталь, начал работать новый импортный компьютерный томограф. Это оборудование предназначено для исследования легких пациентов с подозрением на коронавирус или уже подтвержденным ковидом. В пресс-релизе Белого дома сообщают, что это первый компьютерный томограф в шестой горбольнице. Его купили на областные средства за 34 миллиона рублей. Елена Михайлова, главный врач