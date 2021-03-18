Оборудование предназначено для исследования лёгких у пациентов с подозрением на коронавирус, а также с уже подтверждённым диагнозом Covid-19.

На базе владимирской больницы № 6, где сейчас развёрнут инфекционный госпиталь, начал работать новый компьютерный томограф. Оборудование предназначено для исследования лёгких у пациентов с подозрением на коронавирус, а также с уже подтверждённым диагнозом Covid-19.«Техника обошлась в 34 млн рублей. Планируется, что она будет работать круглосуточно. Для оборудования подготовлено специальное помещение, проведено обучение медицинского персонала», – пояснила главный врач горбольницы № 6 Елена Михайлова.После окончания пандемии КТ будет использоваться для диагностики других заболеваний.