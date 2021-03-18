Жителям Владимирской области стоит тщательно проверять организацию, выдающую деньги в долг.

Жителям Владимирской области стоит тщательно проверять организацию, выдающую деньги в долг.В 2020 году Банк России выявил 821 нелегального кредитора, из них 3 – во Владимирской области. Они работали в юридической форме ООО, ИП или в форме интернет-проектов и не являлись ни банками, ни микрофинансовыми организациями, ни кооперативами.Нелегальные кредиторы опасны для рынка, так как они не поднадзорны Банку России и могут менять условия на ходу, назначать любую ставку, требовать возврата долга досрочно. Кроме того, при оформлении кредита нелегалы могут попросить деньги за проверку кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод и выдачу кредита, за услуги нотариуса.Они отличаются и способами взыскания долга: запугиванием, угрозами, иногда и с применением силы. С легальным кредитором у вас есть возможность договориться, если вернуть деньги в срок не получается. Вы можете попросить о реструктуризации долга, пересмотреть условия кредита или признать себя банкротом.Если вы не уверены, стоит ли подписывать договор, то по закону вы можете взять документы и другие бумаги домой — и подумать в течение 5 дней, заключать сделку или нет. Условия договора за это время не поменяются. «Черному» кредитору невыгодно давать вам время на раздумье, поэтому он постарается уговорить вас подписать договор здесь и сейчас. Он может давить на то, что это самое выгодное предложение, и завтра его условия для вас изменятся.Отделение Владимир Банка России призывает владимирцев проверять легальность финансовой компании прежде, чем оформлять кредит.«Установить нелегального участника и убедиться в законности работы компании можно через сайт Банка России, где размещен перечень легальных организаций, выдающих кредиты, а также с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн», - подчеркнул заместитель управляющего владимирского отделения Банка России Александр Хлысталов. - Вспомните поговорку про бесплатный сыр. Если вам предлагают подозрительно выгодные условия, то убедитесь, что в договоре действительно прописаны все обещания, которые дает вам менеджер или сулит реклама компании. Не стоит брать кредит, если формулировки двусмысленны или противоречат тому, что вам говорят. Нелегальные кредиторы заинтересованы в тех, у кого нет средств и возможностей, чтобы отдать долг, и в итоге получить их имущество».