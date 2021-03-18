Власти Владимира сообщили о распоряжении Росавтодора об изъятии земель для нужд Российской Федерации. Сообщается, что земельные участки будут изъяты для строительства трассы М-12

Власти Владимира сообщили о распоряжении Росавтодора об изъятии земель для нужд Российской Федерации. Сообщается, что земельные участки будут изъяты для строительства трассы М-12 “Москва-Казань”. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте мэрии. Напомним, еще осенью 2020 правительство утвердило схему прохождения трассы М-12 через Владимирскую область. Трасса М-12 пройдет через 6 районов области: – Петушинский