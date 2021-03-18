Отключения коснутся Кольчугинского района и города Кольчугина. 18 марта в ряде населенных пунктов отключат электроэнергию. Там запланированы работы на системе электроснабжения. Об этом

Отключения коснутся Кольчугинского района и города Кольчугина. 18 марта в ряде населенных пунктов отключат электроэнергию. Там запланированы работы на системе электроснабжения. Об этом сообщает официальный портал администрации Кольчугинского района. Список населенных пунктов, в которых отключат электроэнергию: Кольчугинский район: Большевик, Лычево, Забелино, Шишлиха, Серп и Молот, Барыкино, Ильинское, Малое Братцево, Большое Братцево, Красная Гора, Алексино, Золотуха,