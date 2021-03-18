1 апреля новый руководитель Департамента ветеринарии презентует новую дорожную карту, согласно которой будет проходить отлов и содержание бездомных животных.

1 апреля новый руководитель Департамента ветеринарии презентует новую дорожную карту, согласно которой будет проходить отлов и содержание бездомных животных.Эта информация прозвучала на заседании аграрного комитета Законодательного Собрания. На него пригласили первого вице-губернатора Александра Ремигу. По его словам, сейчас идут переговоры с руководителями муниципальных образований, где планируется открыть приюты для животных.Напомним, в январе прошлого года Заксобрание приняло закон, который передал региону основные полномочия по обращению с бездомными животными. Добавим, ситуация с брошенными кошками и собаками - тяжелая. Сейчас она обострилась, начался период так называемых "собачьих свадеб", бездомные псы собираются в стаи и становятся опасными для людей.