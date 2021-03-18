По телефону «112» позвонил житель города Кольчугино Владимирской области. Он сообщил, что открыл газ в своей квартире и собирается взорвать дом.

По телефону «112» позвонил житель города Кольчугино Владимирской области. Он сообщил, что открыл газ в своей квартире и собирается взорвать дом.Сотрудники отдела МВД России по Кольчугинскому району вместе с представителями экстренных служб незамедлительно прибыли по адресу проживания звонившего, организовали оцепление дома и провели эвакуацию жильцов. 40-летний ранее судимый правонарушитель закрылся в своей квартире на третьем этаже. Его задержал заместитель начальника отдела обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции Алексей Куликов. Для этого полицейский поднялся на балкон квартиры злоумышленника по лестнице, которую предоставили сотрудники МЧС России.Сотрудники полиции проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.Заместителю начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Кольчугинскому району старшему лейтенанту полиции Алексею Куликову на минувшей неделе исполнилось 26 лет. В органах внутренних дел он служит с 2012 года. В послужном списке – командировка в Северо-Кавказский регион и неоднократные поощрения от руководства местной полиции. В минувшем году Алексей стал победителем районного этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый».