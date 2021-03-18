С 18 марта 2021 года временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Владимирской области назначен Григорий Вишневский.

С 18 марта 2021 года временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Владимирской области назначен Григорий Вишневский.«С этого дня в регионе будет два вице-губернатора, курирующих социальный блок. Решение принято в связи с тем, что этот блок – самый крупный в структуре органов исполнительной власти Владимирской области и контролировать такой объём, как показала практика, очень непросто. По сравнению с периодом до 2018 года объём задач и уровень ответственности повысились в том числе и в связи с реализацией нацпроектов», – сообщил Владимир Сипягин.Теперь социальный блок Владимирской области разделён на две части. В первый подблок вошли три департамента: здравоохранения, социальной защиты населения и труда и занятости населения, их по-прежнему будет контролировать Сергей Шевченко.Врио заместителя Губернатора Григорий Вишневский будет курировать второй социальный подблок, который составят региональные департаменты образования, культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики и общественных проектов, комитеты по социальной и по молодёжной политике (до их упразднения) и госинспекция по охране объектов культурного наследия.Григорий Николаевич Вишневский родился в 1977 году в городе Находке Приморского края. Закончил Российский Университет дружбы народов по направлению «юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Возглавлял некоммерческий благотворительный фонд содействия национальному мореплаванию «Роял Марин Бюро», работал на различных должностях в Московском центре «Открытое правительство», Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, был помощником Заместителя Председателя Правительства России, советником Министра просвещения Российской Федерации. Работал в команде Ольги Юрьевны Голодец.