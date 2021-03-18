Ковровской городской прокуратурой проведена проверка интернет-сайтов на предмет наличия сведений о распространении в сети «Интернет» запрещенной информации.

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка интернет-сайтов на предмет наличия сведений о распространении в сети «Интернет» запрещенной информации.В ходе проверочных мероприятий выявлен ряд сайтов, предлагающих приобрести документы о прохождении обучения за любой год на выбор заказчика. На них описывалась возможность покупки (без обучения по образовательным программам) дипломов высших и средне специальных учебных заведений, аттестатов за 9 и 11 класс общеобразовательных организаций. В этой связи городская прокуратура обратилась в суд с 8 заявлениями о признании информации, распространяемой на указанных сайтах и их отображениях, запрещенной, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Требования прокурора удовлетворены, доступ к интернет-магазинам заблокирован.