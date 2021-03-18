С начала 2021 года сотрудниками УЭБиПК во взаимодействии с другими подразделениями полиции изъято более 90 «липовых» банкнот.

В 2020 году во Владимирской области из оборота изъято более 500 поддельных денежных купюр различного номинала. С начала 2021 года сотрудниками УЭБиПК во взаимодействии с другими подразделениями полиции изъято более 90 «липовых» банкнот. Возбуждено более 75 уголовных дел, предусмотренных статьёй 186 УК РФ.УМВД России по Владимирской области напоминает, что заа изготовление, хранение, сбыт или перевозку фальшивых денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность. В колонию можно отправиться на срок до 15 лет.