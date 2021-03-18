На два меньше чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к первой половине октября. Общее количество заражённых сейчас 29 042. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 19 заболевших

На два меньше чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к первой половине октября. Общее количество заражённых сейчас 29 042. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 19 заболевших за сутки). Второе место у Гусь-Хрустального (9 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (7 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 6 583