На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 марта 2021 года лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 марта 2021 года лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(19 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Муромском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Ковровском, 6 сл. в Александровском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Суздальском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 042 случая заболевания (6583 сл. в г. Владимире, 3613 сл. в Гусь-Хрустальном, 3246 сл. о. Муром, 2066 сл. в Ковровском, 1792 сл. в Александровском, 1683 сл. в Петушинском, 1293 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1202 сл. в Кольчугинском, 1057 сл. в Суздальском, 947 сл. в Собинском, 802 сл. в Меленковском, 783 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 651 сл. в Камешковском, 631 сл. в Селивановском, 438 сл. в Судогодском, 362 сл. в г. Радужном).