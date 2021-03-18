Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.19 - во Владимире,9 - в Гусь-Хрустальном районе,7 - в Муромском,7 - в Кольчугинском,6 - в Ковровском,6 - в Александровском,3 - в Собинском,3 - в Суздальском,3 - в Киржачском,2 - в Юрьев-Польском,2 - в Меленковском,1 - в Селивановском,1 - в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 042 случая заболевания.6583 - во Владимире,3613 - в Гусь-Хрустальном районе,3246 - в о. Муром,2066 - в Ковровском,1792 - в Александровском,1683 - в Петушинском,1293 - в Юрьев-Польском,1198 - в Вязниковском,1202 - в Кольчугинском,1057 - в Суздальском,947 - в Собинском,802 - в Меленковском,783 - в Киржачском,695 - в Гороховецком,651 - в Камешковском,631 - в Селивановском,438 - в Судогодском,362 - в г. Радужном.