Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает упрощение досрочного выхода на пенсию для некоторых категорий граждан. Оно вступило в силу 18 ..

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает упрощение досрочного выхода на пенсию для некоторых категорий граждан. Оно вступило в силу 18 марта.Согласно постановлению, период профессионального обучения этих граждан будет засчитываться в трудовой стаж. Изменения коснутся учителей, пожарных, спасателей, врачей и лётчиков. При этом во время профобучения за сотрудником сохраняется должность и зарплата, сообщает телеканал "".Кроме того, работодатели будут выплачивать за них взносы на пенсионное страхование. Стоит отметить, что прежде в трудовой стаж засчитывались лишь рабочее время, периоды нетрудоспособности и отпуска, передаёт