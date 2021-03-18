С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19094 человека. Врачам удалось поставить на ноги 16883 пациента. В стационарах лежит 371 житель, из них 202 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1637 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 37 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 35 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 23 костромичам. Четыре человека оказались инфицированы в Костромском районе, три - в Красносельском, два - Шарьинском районах. По одному случаю ковида выявлено в Кадыйском, Макарьевском, Нерехтском и Антроповском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19094 человека. Врачам удалось поставить на ноги 16883 пациента. В стационарах лежит 371 житель, из них 202 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1637 заболевших.