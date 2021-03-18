За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 958 летальных исходов.

Ещё пять жителей Владимирской области умерли от коронавируса за минувшие сутки. Об этом 18 марта сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 958 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 26 204 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 61 человека.