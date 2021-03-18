Мужчину похитили, отвезли на берег Клязьмы и избили.

Собинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении одного местного жителя и трёх гостей из стран ближнего зарубежья. Они обвиняются в систематических избиениях похищенного человека.Надзорным ведомством установлено, что ночью 30 августа 2020 года сообщники подрались в Собинке с незнакомым им гражданином. После избиения, они увезли пострадавшего на машине на берег реки Клязьмы, где продолжили глумиться над потерпевшим.Затем злумышленники перевезли жертву в более безлюдное место, чтобы продолжить побои.Как сообщает прокуратура, в момент описываемых событий мужчина находился не при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, а в гражданской форме одежды.В противном случае, инкриминируемая статья была другой.Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.