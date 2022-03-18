Сотрудники УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с другими правоохранительными...

Сотрудники УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с другими правоохранительными структурами предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка на мероприятии.Жителей и гостей города, желающих принять участие в мероприятии, просят заблаговременно прибывать на место проведения, заранее ознакомиться с местами расположения парковок, рассчитать время движения на общественном транспорте.Следует отнестись с пониманием к процедуре досмотра и иным мерам обеспечения безопасности. Не приносите с собой колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пиротехнические изделия. Граждане в состоянии опьянения допущены на мероприятие не будут. Воздержитесь от использования квадрокоптеров.Во время и по окончании мероприятия соблюдайте правопорядок, ведите себя корректно по отношению к другим участникам, предупреждают в пресс-службе УМВД по Владимирской области. В случае, если вы станете очевидцами какого-либо конфликта или заметите подозрительный предмет, сообщите об этом сотруднику полиции или по телефону 102. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на все поступающие сообщения.