Завтра на Владимирском колесе обозрения детский день. В эту субботу на аттракционе в Центральном...

Завтра на Владимирском колесе обозрения детский день.В эту субботу на аттракционе в Центральном парке культуры и отдыха дети до десяти лет смогут прокатиться бесплатно. Полюбоваться мартовской панорамой города можно: с 10:30 до 22:30.