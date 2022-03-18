Приехал мужик на курорт отдыхать. Как водится, пробухал весь отпуск. В пьяном угаре вспоминает вдруг, что завтра уже домой, а он ни с кем так и не переспал. Выбегает на улицу, хватает первую попавшуюся женщину, волокет ее в свой номер и заплетающимся языком объясняет ей, чего хочет. Женщина отказывается, объясняя, что нельзя ей сейчас, неподходящие дни. Мужику пофиг, тащит женщину в постель, тр@хает и отключается. Утром просыпается с большого бодуна, идет в ванную комнату умываться, смотрит зеркало - а у него из уголка рта веревочка свисает. Мужик, смутно вспоминая вчерашнее, шепчет:
- Хоть бы Липтон, хоть бы Липтон...
еще анекдот!