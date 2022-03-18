Во Владимирскую область ожидается прибытие 363 человек.

В Петушинском районе врио губернатора Александр Авдеев посетил пункт временного размещения беженцев с Донбасса и реабилитационный лагерь «Шередарь».Пункт развёрнут на базе центра спортивной борьбы. Для переселенцев оборудованы душевые, столовая, медкабинет. Комнаты обустроены по принципу номеров. Вместимость - 90 человек. Власти готовы встретить первую группу эвакуированных жителей республик из 35 человек.«Во Владимирскую область ожидается прибытие 363 человек. Примем, предоставим еду и кров, а также всё, что потребуется», − подчеркнул глава региона.