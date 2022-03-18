На фоне падения рубля многие хотят вложить деньги недвижимость. Как будут вести себя цены на жилье, рассказали эксперты, проанализировавшие рынок.

На фоне падения рубля многие хотят вложить деньги недвижимость. Как будут "вести себя" цены на жилье, рассказали эксперты, проанализировавшие рынок.Руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что за последние три недели квартиры навторичном рынке Подмосковья стали на 1% дороже. Средняя цена заодин квадратный метр стала равна 159,6 тысячи рублей. Новостройки выросли в цене на 4%. Объем предложения на рынкевторички же снизился с 28 до 23 тысяч лотов.По словам эксперта, многие отказались от запланированной продажи квартиры. Это объясняется тем, что сейчас люди не понимают, какая цена является. Число объявлений опродаже первички не сильно изменилось незначительно.Просматривать объявления и звонить покупатели стали чаще. Это произошло после повышения Центробанком ключевой ставки до 20%. В Подмосковье, по словам Алексея Попова, традиционно выше цены на жилье в населенных пунктах, приближенных к столице. Это Реутов, Котельники, Мытищи и Красногорск.Самые низкие же цены в восточном и юго-восточномсекторах города. К ним относятся, например, Озеры, Дрезна и Рошаль. Также аналитик считает, что на фонесжатия спроса цены на квартиры в России будут расти медленнее уровня инфляции.В свою очередь председатель КомитетаМособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальномухозяйству Игорь Коханый заявил, что сейчас ведется работа сбанковской системой для того, чтобы стабилизировать ситуацию с ростом цен. Власти стараются найти правильные меры поддержкибизнеса в этой ситуации.