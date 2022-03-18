«Энергосбыт Волга» призывает жителей Владимирской области быть бдительными. В регионе зафиксированы...
«Энергосбыт Волга» призывает жителей Владимирской области быть бдительными. В регионе зафиксированы случаи контактного мошенничества. Неизвестные ходят по домам, представляются работниками какой-либо сферы, вводят граждан в заблуждение и завладевают их средствами.
Аферисты могут представляться контролёрами и навязывать платную установку счётчиков электроэнергии. «Энергосбыт Волга» напоминает, что согласно федеральному закону №522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с потребителей снята обязанность замены и установки приборов учёта электроэнергии. В многоквартирных домах это делают представители гарантирующего поставщика, в частных домовладениях – сетевая организация. Замена счётчиков для абонента БЕСПЛАТНА. Исключение составляют только случаи, когда абонент сам решил досрочно установить «умный» прибор учёта.
Вас должно насторожить если:
к вам пришли якобы проверить счётчики без предварительной заявки или предупреждения;
не показывают документы или не дают их рассмотреть;
не могут назвать номер вашего счётчика;
предлагают заменить прибор учёта электроэнергии за деньги.
По данным УМВД по Владимирской области только за 2021 год в регионе полицейские зафиксировали 2 530 фактов мошенничества, совершённых контактно.
- Жертвами мошенников становятся доверчивые граждане. Аферисты действуют под видом работников финансово-кредитных организаций, социальных служб, пенсионного фонда, горгаза, водоканала, слесарей, электриков, представители ЖЭУ и даже правоохранительных органов. Это усыпляет бдительность граждан. Проявляйте осторожность, - предупреждают представители УМВД России по городу Владимиру. – Это касается и дистанционных видов мошенничества. Прекращайте телефонный разговор, если человек звонит с незнакомого номера, заводит разговор оденежных переводах и ваших счетах, даже если он представляется сотрудником правоохранительных органов или какой-либо организации.
Если неизвестные представляются сотрудниками гарантирующего поставщика электроэнергии, работниками горсети или электриками и предлагают за деньги заменить электросчётчик, «Энергосбыт Волга» призывает отказаться от услуг и не подписывать никаких документов.
Сообщите о подозрительных людях в полицию и оператору контактного центра «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 (понедельник- суббота с 8 до 20.00) или по электронной почте [email protected]