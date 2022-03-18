Согласно Всемирному докладу счастья 2022 года, в пятерку самых счастливых стран также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды.

Финляндия пятый год подряд признается самой счастливой страной в мире. Такая оценка содержится в обнародованном в пятницу Всемирном докладе счастья 2022 года, подготовленном по заказу ООН.В рейтинге Финляндия, как и в предыдущие годы, с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие государства.В пятерку самых счастливых вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.Россия в этом рейтинге переместилась на 80-е место (в прошлом году она была на 60-м). Исследование охватило 146 государств.Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.Среди факторов счастья для жителей Финляндии часто называются близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.