Многие препараты, прошедшие клинические исследования на базе ГКБ №52, успешно применяются в ревматологии в рамках импортозамещения. Об этом сообщила главный ревматолог Москвы Алена Загребнева.

Многие препараты, прошедшие клинические исследования на базе ГКБ №52, успешно применяются в ревматологии в рамках импортозамещения. Об этом сообщила главный ревматолог Москвы Алена Загребнева.Врачи могут лечить пациентов в прежнем режиме вне зависимости от поставок зарубежных препаратов, отметила она.Загребнева сообщила, что Москва накопила большой опыт в проведении международных и отечественных клинических исследований лекарств. Сегодня многие препараты уже применяются в рамках импортозамещения, уточнила она."На сегодняшний день в нашем распоряжении вся линейка препаратов, применяемых для лечения системных заболеваний соединительной ткани – от системной красной волчанки до анкилозирующего спондилита, и это препараты российского производства", – сказала главный ревматолог Москвы.Специалист отметила, что большое количество исследований проведено в стационаре во время пандемии коронавируса. Многие отечественные препараты применялись врачами ГКБ №52, после чего вошли в федеральные и московские протоколы лечения ковида.Проведение клинических исследований на базе клиники позволяет пациентам получить доступ к самым инновационным схемам лечения заболеваний, приводит слова эксперта .Ранее мэр Сергей Собянин , что в Москве пациенты начали получать медицинские изделия, которые произвели по офсетному контракту. Это инвестиции в обмен на гарантированные закупки, подчеркнул градоначальник.