Обзор спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в ближайшее время. - Сегодня во...

Обзор спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в ближайшее время.- Сегодня во Владимире начнутся областные соревнования по художественной гимнастике "Веснушки". Финальное награждение пройдет в воскресенье.- В Коврове стартует Первенство области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Итоговые схватки - завтра.- И в субботу в областном центре пройдет чемпионат региона по тайскому боксу среди мужчин и женщин, первенство области среди юниоров и юниорок, мальчиков и девочек 12-13 лет.Всем удачи!