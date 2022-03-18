Обзор спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в ближайшее время.
- Сегодня во...
Обзор спортивных событий, которые пройдут в нашем регионе в ближайшее время.
- Сегодня во Владимире начнутся областные соревнования по художественной гимнастике "Веснушки". Финальное награждение пройдет в воскресенье.
- В Коврове стартует Первенство области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Итоговые схватки - завтра.
- И в субботу в областном центре пройдет чемпионат региона по тайскому боксу среди мужчин и женщин, первенство области среди юниоров и юниорок, мальчиков и девочек 12-13 лет.
Всем удачи!