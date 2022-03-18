Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов вызывает вопросы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов вызывает вопросы.Дипломат отметил, что США развернули сотни биологических лабораторий по всему миру. Их около 300. При этом некоторые из них располагаются возле границ России – по периметру.Министр иностранных дел также добавил, что Украину можно считать крупнейшим проектом с точки зрения Пентагона. Ведь он как раз и распоряжается деятельностью данных лабораторий.Сергей Лавров подчеркнул, что в них ведутся исследованияопаснейших патогенов и их воздействия на человека. Примечательно, что уже сегодня известно, что в подобных структурах,подконтрольных Пентагону, проводились эксперименты с потенциальными инфекциями,действующими точечно.Кстати, обратите внимание. Это отчет агентства Пентагона DTRA (того самого, которому подотчетны секретные биолаборатории на Украине, в Грузии и т.д.). В 2017 г. они проводили эксперименты с летучими мышами в той же Грузии, Камбодже, Индии и т.д.— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968)Россия и ранее настаивала на создании механизма расследованияподобной деятельности, но до сих пор он не выработан, передает Сергей Лавров также заявил, что эта деятельность ведетсяамериканцами вне территории своей страны, ведь они понимают, насколько это опасно.Как писали "Дни.ру", к 12 марта стало известно, что президент США Джо Байден заявил об отправке 12 тысяч военных на восточный фланг НАТО "к границам России". Кроме того, американский Госдеп высказался о включении в санкционные списки супруги и детей официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.