Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал расширенное интервью японскому телеканалу TBS.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал расширенное интервью японскому телеканалу TBS.
Белорусский лидер заявил в ходе интервью, что Западу не удастся втянуть республику в конфликт на Украине, хотя американцы и западные коллеги всячески пытаются это сделать. Интервью Александра Лукашенко опубликовано на его официальном сайте.
По его словам, республика готова отреагировать на возможные дальнейшие киевские провокации. Он отметил, что в последнее время Украина зачастила с подобными инцидентами. Лукашенко привел в пример в частности нарушение Украиной госграницы Белоруссии летательными аппаратами.
Лукашенко предупредил: если Украина и дальше будет продолжать провокации, то республика вынуждена будет ответить. Также белорусский лидер напомнил, что 23-24 числа Украина планировала нанести удар по территории Белоруссии, но республика предотвратила это, сообщает сайт .
Он добавил, что если так будет продолжаться дальше, политик вынужден будет ответить. Кроме того, он напомнил, что за последнюю неделю Киев выпустил две баллистические ракеты "Точка-У" по территории Белоруссии, которые были сбиты.
Днем 14 марта ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по центру Донецка, В результате погиб 21 человек, еще более 30 получили ранения.