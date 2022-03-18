Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал расширенное интервью японскому телеканалу TBS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал расширенное интервью японскому телеканалу TBS.Белорусский лидер заявил в ходе интервью, что Западу не удастся втянуть республику в конфликт на Украине, хотя американцы и западные коллеги всячески пытаются это сделать. Интервью Александра Лукашенко опубликовано на его официальном сайте.По его словам, республика готова отреагировать на возможные дальнейшие киевские провокации. Он отметил, что в последнее время Украина зачастила с подобными инцидентами. Лукашенко привел в пример в частности нарушение Украиной госграницы Белоруссии летательными аппаратами.Лукашенко предупредил: если Украина и дальше будет продолжать провокации, то республика вынуждена будет ответить. Также белорусский лидер напомнил, что 23-24 числа Украина планировала нанести удар по территории Белоруссии, но республика предотвратила это, сообщает сайт .Он добавил, что если так будет продолжаться дальше, политик вынужден будет ответить. Кроме того, он напомнил, что за последнюю неделю Киев выпустил две баллистические ракеты "Точка-У" по территории Белоруссии, которые были сбиты.Днем 14 марта ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по центру Донецка, В результате погиб 21 человек, еще более 30 получили ранения.