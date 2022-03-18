Следователями Ковровского отдела полиции завершено расследование уголовного дела по факту...

Следователями Ковровского отдела полиции завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в ИнтернетеСледственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Москвы. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве.Установлено, что в августе прошлого года обвиняемый разместил на одном из популярных интернет-сайтов объявление о продаже режущих инструментов для различных автоматизированных станков-роботов.В действительности данным товаром мужчина не располагал. Фотографии, характеристики и описание режущего инструмента он скопировал с других сайтов. С целью привлечения покупателей цену на несуществующий товар фигурант заведомо указал в несколько раз дешевле реальной стоимости.Объявление заинтересовало жителя Коврова, который написал продавцу сообщение о возможной покупке. Уточнив детали, ковровчанин перечислил на указанный банковский счет 62 000 рублей, однако товара так и не дождался.После поступившего в полицию заявления, оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и местонахождение причастного к мошенничеству 29-летнего москвича. Мужчина признал свою вину.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com