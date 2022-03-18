Более трети россиян (71%) откладывают деньги с доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса Зарплата.ру. Выяснилось, что большинство опрошенных – ..

Более трети россиян (71%) откладывают деньги с доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сервиса "Зарплата.ру".Выяснилось, что большинство опрошенных – 30% копят на случай возникновения тяжелой жизненной ситуации. Еще 24% респондентов откладывают средства для последующей покупки недвижимости, другие 18% – на иные крупные покупки, а 13% копят на отпуск, сообщает "".