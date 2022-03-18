В целях усиления профилактической работы сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской...

В целях усиления профилактической работы сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области в субботу, 19 марта, проведут на территории Киржачского района мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения - сообщает пресс-служба УМВД по Вдадимирской области.Госавтоинспекция призывает всех к соблюдению Правил дорожного движения. Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.Фото: freepik