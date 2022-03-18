Владимирская область продолжает принимать жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик....

Владимирская область продолжает принимать жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик. В эти минуты на железнодорожном вокзале Владимира ожидают прибытия ещё тысячи человек.Напомним, это будет уже второй специальный состав. Первый прибыл на железнодорожный вокзал Владимира 17 марта. Людей встречали медики, спасатели, волонтёры. Добровольцы помогали с багажом, провожали до автобусов. Большинство пассажиров спецсостава- женщины с детьми. Много будущих мам, пожилых людей, инвалидов. Всем им удалось выбраться по гуманитарным коридорам. Безопасность обеспечивала военная полиция.Ирина:- Постоянно стреляют... обстреливают город со всех сторон... родственники остались...- Как вы себя чувствуете?- Хорошо, нормально всё.Ольга Доминова:- Мы уехали из города Ясиноватая... Наш дома полностью со всех сторон уже попадания. Окна сыпятся у людей. Люди в подвалах сидят.Сейчас люди в безопасности. Они расселены в 35 пунктах временного размещения. В Вязниках, Гороховце, Коврове, Меленках, Муроме, Петушках, Суздале, Камешковском, Ковровском, Собинском районах. Напомним, квота по приёму для регионов установлена постановлением Правительства. Всего Владимирская область готова принять 1734 человека. Пункты временного размещения оборудованы всем необходимым. Для прибывших организовано горячее питание. С людьми работают медики и психологи.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Сотрудники МЧС организуют психологическую помощь, организуют координацию посадки-высадки, распределения по автобусам, сопровождения. Дежурство уже на местах проживания, в целях обеспечения пожарной безопасности и других вопросов.